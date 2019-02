Heyelanlı bölgede korku içinde yaşıyorlar

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Beyazıt köyü Büyük Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ve İsmail Arslan kardeşler evlerinin yanından geçen yolda oluşan heyelan evlerini tehdit ettiği için yetkililerden yardım istiyor.

10 yıl önce evlerinin yakınındaki yolda meydana gelen heyelanın ardından tedirgin bir şekilde yaşadıklarını kaydeden Mustafa Arslan, konuyla ilgili birçok başvuru yapmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Her gün korkarak evlerine girdiğini belirten Arslan, “Buranın yapılması için proje gerekiyor biz burayı kendi imkanlarımızla yapmaya kalksak nasıl yapacağız. Biz diyoruz ki eğer burası İl Özel İdare tarafından yapılmıyorsa bizde başımızın çaresine bakacağız. Her gün korkuyoruz başımıza bir felaket gelecek diye çünkü evlerimizin yola mesafesi 3 metre. Yarın bir gün buradan geçen bir kamyon evin üstüne düşebilir. Tedbir amaçlı heyelanlı alana ağaç koyduk. Eğer önlemini almazsak Allah korusun yolun çökmesi sonucu araçlar evin üstüne uçabilir. Can kaybı olabilir buranın biran önce yapılması lazım. Bu yol kestirme diye yaz aylarında Sis dağına giden insanlar bu yolu kullanıyor. Yetkililere sesleniyoruz başımıza üzücü bir olay gelmeden tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.