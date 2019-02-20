0553 313 94 23

Heyelanlı bölgede korku içinde yaşıyorlar

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Beyazıt köyü Büyük Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ve İsmail Arslan kardeşler evlerinin yanından geçen yolda oluşan heyelan evlerini tehdit ettiği için yetkililerden yardım istiyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Heyelanlı bölgede korku içinde yaşıyorlar

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Beyazıt köyü Büyük Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ve İsmail Arslan kardeşler evlerinin yanından geçen yolda oluşan heyelan evlerini tehdit ettiği için yetkililerden yardım istiyor.


10 yıl önce evlerinin yakınındaki yolda meydana gelen heyelanın ardından tedirgin bir şekilde yaşadıklarını kaydeden Mustafa Arslan, konuyla ilgili birçok başvuru yapmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.


Her gün korkarak evlerine girdiğini belirten Arslan, “Buranın yapılması için proje gerekiyor biz burayı kendi imkanlarımızla yapmaya kalksak nasıl yapacağız. Biz diyoruz ki eğer burası İl Özel İdare tarafından yapılmıyorsa bizde başımızın çaresine bakacağız. Her gün korkuyoruz başımıza bir felaket gelecek diye çünkü evlerimizin yola mesafesi 3 metre. Yarın bir gün buradan geçen bir kamyon evin üstüne düşebilir. Tedbir amaçlı heyelanlı alana ağaç koyduk. Eğer önlemini almazsak Allah korusun yolun çökmesi sonucu araçlar evin üstüne uçabilir. Can kaybı olabilir buranın biran önce yapılması lazım. Bu yol kestirme diye yaz aylarında Sis dağına giden insanlar bu yolu kullanıyor. Yetkililere sesleniyoruz başımıza üzücü bir olay gelmeden tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "A Ticket For Your Future" programının 2. etap başvurusu başladı
    1. "A Ticket For Your Future" programının..
    2. Fenerbahçe, Rusya'ya rötarlı gitti
    3. Sason’da toplu sünnet şöleni yapılacak
    4. MHP’nin Karabük il genel ve belediye..
    5. Kaymakam Karakurt, köpek barınağında..
    6. TÜSİAD’ın yeni başkanı Kaslowski oldu
    7. ABD'yi panik sardı! 'Ben Pence..
    8. Hazır giyim ve tekstil sektörleri 15,6..
    9. Mardin’de emniyet personeline altın
    10. "Cumhur İttifakı adaylarını tercih..
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski oldu
    13. Bakan Kurum’dan konut müjdesi
    14. Kitap kurtları Kütüphane Haftası’nda..
    15. Başkan Erdoğan konuşuyor
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Kadın güreşçiler, Avrupa..
    18. CHP'de Adalar yönetimi de istifa etti
    19. 36 kadın sporcu "Şah-Mat" dediler
    20. Sincik’te umre ödüllü kitap okuma..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"