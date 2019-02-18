Heyelandan kapanan yol açıldı Antalya’nın Alanya ilçesi’nde etkili olan aşırı yağışlarda heyelandan dolayı çöken Oba-Değirmendere Asmaca yolu trafiğe açıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde etkili olan aşırı yağışlarda heyelandan dolayı çöken Oba-Değirmendere Asmaca yolu trafiğe açıldı.

Alanya ilçesi’nde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Oba-Değirmendere Asmaca yolu heyelan nedeniyle çökmüştü. Çöken yolda Alanya Belediyesi Fen işleri ekipleri çalışma başlattı. Yolun çöken kısmına istinat duvarı yaparak dolgu yapan ekipler yolu araç trafiğine açtılar.

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