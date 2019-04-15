Heyelanda hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı Sakarya’nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden İsrafil Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden İsrafil Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan atış poligonunda meydana geldi. Bölgede fidancılık yapan 56 yaşındaki İsrafil Şen, poligonda meydana gelen heyelan sonrasında toprağın altında kalmış, ekiplerce ağır yaralı olarak kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şen, Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Kaynak Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Şen’in sevenlerinin yanı sıra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Danışan’da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.