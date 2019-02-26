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Heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi olan evlerden biri boşaltıldı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde geçtiğimiz hafta çöken yoldan dolayı bazı evlerde kayma ve çatlama olmasından dolayı AFAD ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileri incelemelerde bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 16:01
Heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi olan evlerden biri boşaltıldı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde geçtiğimiz hafta çöken yoldan dolayı bazı evlerde kayma ve çatlama olmasından dolayı AFAD ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileri incelemelerde bulundu.


Kara yolunda yaşanan çökmenin ardından son günlerde Günlüce köyünde yola yakın olan bazı evlerde derin çatlaklar oluşurken, bazı evlerin dış sıvalarında çatlama ve etrafındaki kuruma duvarlarında yıkılma meydana gelmişti. Evlerde oluşan çatlaklar, köyde yaşayan vatandaşları tedirgin etmişti.


Yapılan kontrollerde 68 yaşındaki Hatice Şahin’in evindeki hasarın ciddi boyutta olduğu ve evini boşaltarak oğlunun yanında yaşamaya devam edeceği bildirildi.


Yapılan incelemelere bazı evlerde çatlakların oluştuğu, evlerin etrafında bulunan istinat duvarlarında kaymalar olduğu, bazı evlerin temellerinde çatlakların oluştuğu tespit edildi. Bölgede AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


AFAT ekipleri daha sonra çöken yola inerek burada da incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:01
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