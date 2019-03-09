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Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Gümüşhane karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Doğu Karadeniz’i dağ zirvesi olmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan Tirebolu-Gümüşhane karayolunun Araköy köyü mevkiinde dün gece yaşanan heyelanın ardından ulaşıma kapanan sabaha kadar süren çalışmaların ardından sabah saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Gümüşhane karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Doğu Karadeniz’i dağ zirvesi olmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan Tirebolu-Gümüşhane karayolunun Araköy köyü mevkiinde dün gece yaşanan heyelanın ardından ulaşıma kapanan sabaha kadar süren çalışmaların ardından sabah saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Araköy köyüne yaya ulaşımı sağlayan asma köprünün olduğu kısımda Tirebolu-Gümüşhane karayoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü. O sırada yolu kullanan araçlar güvenli mesafede beklerken bu kez büyük kayalar büyük bir gürültü ve toz bulutuyla tekrar yola düştü. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken bölgeye kısa sürede gelen Karayolları ekipleri, heyelanın bitmesinin ardından çalışmalarına başladı. ekipler sabaha kadar süren aralıksız çalışmanın ardından sabah saatlerinde yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Karayoluna düşen kaşa parçalarını temizleme çalışmaları ise sürüyor.


Öte yandan dik bir vadi içerisinde yapılan ve derin şev kesitleri bulunan yol sürekli kaya düşmeleri nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası oluyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:02
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