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Heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu kapanan 17 köye ulaşımın sağlandığı Derince grup yolu, 8 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:46
Heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu kapanan 17 köye ulaşımın sağlandığı Derince grup yolu, 8 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.


Sağanak yağışlar nedeniyle toprakların yumuşaması sonucunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, 17 köyün ulaşımının sağlandığı Derince grup köy yolunu ulaşıma kapattı. Köylülerin durumu İlçe Kaymakamlığına bildirmesinin ardından grup köy yolunda çalışma başlatan İlçe Özel İdare ekipleri, 8 saatlik çalışmanın ardından grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:46
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