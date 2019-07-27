0553 313 94 23

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yağan aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan Köseağzı mevkisinde bir mağaranın ortaya çıkmasına yol açtı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:45
Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yağan aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan Köseağzı mevkisinde bir mağaranın ortaya çıkmasına yol açtı.


Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yağan aşırı yağışlar birçok noktada heyelana yol açtı. İlçeye bağlı Keşkek Köyü sınırları içerisinde bulunan Ereğli-Kandilli yolu üzerinde de bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Köseağzı mevkisinde Kandilli Beldesi istikametine gidişte yaklaşık 600 metre ileride ki yol kenarında oluşan heyelanla birlikte çok eski bir mağara da kısmen ortaya çıktı. Mağaranın uzunluğu yaklaşık 50 metreyi bulurken, içerisindeki toprağın çıkarılması ile birlikte daha da büyük olduğu tahmin ediliyor. İçerisinde oluşan sarkıklar nedeniyle çok eski olduğu tahmin edilen mağaranın gün yüzüne çıkarılması isteniyor. 43 yıldır Kandilli Beldesi’nde yaşadığını ve her gün Ereğli ilçesine gelip gitmek için bu yolu kullandığını belirten Fevzi Ömer Yıldız, mağarayı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Daha önce kayalık gördüğü bölgede bir mağaranın ortaya çıkmasını şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Yıldız, Zonguldak Valiliği ve Ereğli Kaymakamlığı’ndan bölgede inceleme yapılması için girişimlerde bulunmalarını istedi. Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada “Kandilli Beldesi’nde ikamet etmekteyim ve 43 yaşındayım. 43 yıldır Ereğli istikametine gidip geliyoruz. Bu yol üzerinden geçtiğimiz günlerde geçerken büyük bir boşluk gördüm. Arkadaşıma ‘Bir durup bakalım’ dedim. Bakarken içeri girdim. İçeri girdiğimde gidebildiğim kadarıyla 50 metre kadar bir boşluk var. Bu mağaranın da kapatılıp kapatılmadığına yönelik söylentiler vardı. Zonguldak Valimizin bu konuya hassasiyet göstermesini ve turizme kazandırılması için çalışma başlatmasını istiyorum. Valimizin bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Mağaranın içerisinde sarkıklar var. Bunlar kaç yüzyıla dayanır bunlar araştırılmalı. İnanıyorum ki bu mağaranın tarihi çok daha eskilere dayanıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 yaşına giren Ünzile nineye doğum günü
    1. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
    2. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
    3. Ormancıların yangından kaplumbağa..
    4. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
    5. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
    6. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
    7. Kula’da şüpheli ölüm
    8. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
    9. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    10. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
    11. Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı
    12. Umman Dışişleri Bakanı Alevi ara..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    14. Kanocular madalyalara abone
    15. İzmir'de korkunç olay! Biçerdövere..
    16. Hac için kutsal topraklara gelenlerin..
    17. Kediyi petrol kuyusundan kurtaran..
    18. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    19. Bozcaada'da bağ bozumu etkinliği
    20. Beşiktaş’ın yeni kaptanı Burak Yılmaz..
    21. "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu..
    22. Yer: İstanbul/Fatih! Otel odasında..
    23. Yerel seçimlerde ismi kumpas ile..
    24. “Fındık fiyatları üreticiyi memnun etti”
    25. "İsrafı haram olarak görüyoruz"
    26. Bu çiçekleri kıtır kıtır yiyebilirsiniz!
    27. Filipinler'de kamu piyango şirketinin..
    28. "Suriye'nin kuzeyinde acilen güvenli..
    29. Barış Suyu Festivali,su sporları ve..
    30. Bandırmaspor’dan 7,5 milyon TL’lik..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz