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Heyelan bölgesinde bilimsel çalışmalar başladı

İzmir’de toprak kayması nedeniyle 27 evin boşaltıldığı Eğridere Mahallesi’nde üniversiteden uzman akademisyenler ve AFAD’a bağlı uzmanlar bölgede ölçüm yaparak bilimsel çalışmalara başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:01
Heyelan bölgesinde bilimsel çalışmalar başladı

İzmir’de toprak kayması nedeniyle 27 evin boşaltıldığı Eğridere Mahallesi’nde üniversiteden uzman akademisyenler ve AFAD’a bağlı uzmanlar bölgede ölçüm yaparak bilimsel çalışmalara başladı. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, “Hareketlenme az da olsa devam ediyor, tabii ki bu gözümüzle gözlemlediğimiz. Şimdi esas bilimsel olarak ne kadar kayma ve hareket olduğunu çalışmalar gösterecek” dedi.


İzmir’in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi’nde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen heyelan nedeniyle 27 evin boşaltılmasının ardından bölgede üniversiteden uzmanlar ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, 27 binanın boşaltıldığını ve Dokuz Eylülü Üniversitesi ile birlikte çalışma yapıldığını vurgulayarak, “2 gündür Jeofizik Bölümünden hocalar ve öğrencilerle birlikte ölçüm yapıyor ve bugün de ölçümler devam ediyor. Ölçümler neticesinde çıkacak sonucu değerlendirip, yapılacak olan ne varsa ona göre yapacağız. Bir taraftan da harita ve jeofizik mühendislerimizle sabit noktalar belirleyerek, ölçüm alarak kaymanın ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz” diye konuştu.



"Bölgede kayma devam ediyor"


Bölgedeki kaymanın gözle görülür şekilde devam ettiğine işaret eden Saroğlu, “Hareketlenme az da olsa devam ediyor. Tabii ki bu gözümüzle gözlemlediğimiz. Şimdi esas bilimsel olarak ne kadar kayma ve hareket olduğunu çalışmalar gösterecek. Bu çalışmalar 5-10 gün içinde tamamlanır, vatandaşımız da rahatlar, biz de önümüzü görmüş oluruz” dedi.



“Gündüzleri evime bakmaya geliyorum”


Gündüzleri evlerine bakmaya geldiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Helime Yalın ise, “Gündüzleri kusur bulmasınlar geliyorum, açıp sobamı yakıp ısınıyorum. Benim evimde çatlak yok, yumurta değil ya şak diye gidecek ya sallanacak ya kayacak, o zaman kaçarım. Gece gidiyorum başka yere ama gündüz bakmaya geliyorum. Allah’tan başka, devletten başka sığınacak kimse yok” diye konuştu.



“Kayan yerleri bir an önce durdursunlar”


Fatma Boğaziçi de, “Bizim can güvenliğimiz için yapıyorlar ama bir çözüm bulunsun, akan toprağa bir şey yapsınlar. O ev benim varlığım, arazi sattım ev yaptım. Oğlumun 27 Nisan’da düğünü var, ben ne yapacağım. Kimseden bir şey istemiyorum, akan yerleri durdursunlar. Benim evim kalsın, başka kimseden bir şey istemiyorum. Allah herkesten razı olsun, devletten de razı olsun. Ama evim gittiği zaman yaşamamın hiçbir anlamı yok. Kayan yerleri bir an önce durdursunlar, evlerimizi bir an önce versinler. Bizi gündüz en azından idare etsinler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:01
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