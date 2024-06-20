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Aktüel Heyecanlandıran keşif! Bilim insanları, Samanyolu’nun merkezinde gizemli bir nesne hakkında tahminler yürüttü
Aktüel

Heyecanlandıran keşif! Bilim insanları, Samanyolu’nun merkezinde gizemli bir nesne hakkında tahminler yürüttü

Yeniakit Publisher
2024-06-20 17:02:00 - 2024-06-20 17:26:21
Heyecanlandıran keşif! Bilim insanları, Samanyolu’nun merkezinde gizemli bir nesne hakkında tahminler yürüttü

Uzay keşifleri dünyanın her noktasında heyecanını korumaya devam ediyor. Bu kez de bilim insanları, Samanyolu’nun kalbinde hiçbir şeyin tanımına uymayan gizemli bir nesne keşfettiklerini duyurdu.

Uzay keşifleri, bilim dünyasının merakını ve ilgisini her zaman çekmiştir. Şili’deki ALMA radyo teleskobunda görev yapan bilim insanları, Samanyolu’nun merkezi yakınında yalnızca mikrodalga yayıyor gibi görünen garip bir nesne tespit etti.

ALMA, gökyüzünü milimetre dalga boyunda gözlemleyebilen güçlü bir araç ve bu sayede astronomların daha önce imkansız olan ayrıntıları görmelerini sağlıyor.

Şimdi yeni bir çalışma, bu nesneyi derin uzayın bu kaotik bölgesindeki bilinen gök cisimleriyle karşılaştırdı.

HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Bunu yaptıktan sonra çalışmanın arkasındaki bilim insanları, bilinen nesnelerin hiçbirinin tanımının bu yeni nesneye tam olarak uymadığını keşfetti.

Araştırmacılar, nesnenin yıldız birleşmesinin kalıntıları veya orta kütleli bir kara delik (IMBH) olabileceğini tahmin etse de şu anda bilinmeyen bu nesneyi tanımlamak için daha fazla çalışma gerekiyor.
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Ekip, çalışmada sürecinde keşfedilen nesnenin şu anda “gözlem açısından benzersiz” olduğunu söylüyor.

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