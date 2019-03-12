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"Heyecan içerisinde yalan silsilesi devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Bir heyecan içerisinde uzunca bir yalan silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var"

12 Mart 2019 Salı 22:35
"Heyecan içerisinde yalan silsilesi devam ediyor"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddialara ilişkin, "Bir heyecan içerisinde uzunca bir yalan silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var." dedi.

Yerli Düşünce Derneğince bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Özhaseki, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'a, vefatının 22. yılı dolayısıyla da gazeteci-yazar Galip Erdem'e Allah'tan rahmet diledi.

Özhaseki, Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarına değinerek, "Başka bir alana çekmek için bugün yine izledim. Bir heyecan içerisinde uzunca bir yalan silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı kapsamında seçime girdiğini anımsatan Özhaseki, "Bir de sakladıkları, söylemedikleri ve utandıkları ortak var. O sakladığınız, utandığınız ortağınızı çok sevdiyseniz çıkın ilan edin. Değilse 'Lanet olsun, bunların oylarına kan bulaşmış, Allah belanızı versin' deyin, reddedin. İkisinden birini yapın hadi. İkisini de yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin Ankaralı bir aday göstermediği için eleştirilerde bulunduğunu, oysa 1950'den beri başkenti yöneten belediye başkanlarının hiçbirisinin memleketinin Ankara olmadığını kaydetti.

Konuşmasının ardından Özhaseki'ye, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu tarafından kitap hediye edildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu da katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:35
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  3. Yerli düşünce derneği

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