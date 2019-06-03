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Heybeliada’da atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

Heybeliada’da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:00
Heybeliada’da atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

Heybeliada’da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı. Atın durumu sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.


Heybeliada’da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri sızlattı. Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini acıttı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi. Paylaşılan görüntüde ayağı sakat at güçlükle ilerliyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:00
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