Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 300 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik başlatılan, drone da kullanılan operasyona hassas burunlu narkotik köpekler de katıldı. Operasyon sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.