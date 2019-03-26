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"Hestourex motor sporlarına katkı sağlayacak"

- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar: "Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, spor turizmi ve bizim için önemli bir yer teşkil edecek"

26 Mart 2019 Salı 12:31
"Hestourex motor sporlarına katkı sağlayacak"

ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, spor turizmi ve bizim için önemli bir yer teşkil edecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının organize edeceği Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'na TMF, motosiklet şovlarıyla renk katacak.

Antalya Expo Center'da 4-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek fuarda hem federasyon faaliyetleri hem de Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları yapılacak.

TMF Başkanı Uçar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bir şehrinin farklı branşlarda spor alanında çekim merkezine dönüştüğüne dikkati çekti.

Türkiye'de yılın her ayında motor sporlarının yapılabileceğine işaret eden Uçar, "TMF olarak son 4 yıldır 'Spor, Turizmin Geleceğidir' sloganıyla organizasyonlarımızı farklı şehirlere taşıdık. Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, spor turizmi ve bizim için önemli bir yer teşkil edecek. Hestourex motor sporlarına katkı sağlayacak. Dünya ve ülke pazarına çıkaracağınız turizm alanlarınızı bu tarz fuarlarda görücüye çıkarıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, federasyon olarak hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde turizm fuarlarına katıldıklarına değinerek, "Hep ciddi geri dönüşler aldık. Antalya'da her kesimi buluşturacak Hestourex, inşallah hem sporumuza hem de spor turizmine değer katacak." şeklinde görüş belirtti.


- "Dünya Motokros Şampiyonası spor turizmine katkı sağlıyor"


Türkiye'nin turizm tanıtımı için üst düzey organizasyonlara ev sahipliği yapılması gerektiğinin altını çizen TMF Başkanı Uçar, şunları kaydetti:

"Geçen sene 'Spor, Turizmin Geleceğidir' kapsamında ülkemize getirdiğimiz Dünya Motokros Şampiyonası, dünya genelinin takip ettiği 10 spor dalından biri. Verilere baktığımızda yurt dışında ve yurt içinde yaklaşık 150 milyon dolarlık tanıtım değeri buldu. 67 ülkede canlı, 180 ülkede yaklaşık 1,8 milyar insana Türkiye'yi izleme ve tanıma imkanı sağladık. Geçen sene başarıyla ve ödülle tamamladığımız Dünya Şampiyonası'nın ardından organizasyonumuz bir adım daha büyüdü. Bu sene daha fazla sporcu ve daha fazla insan bu şampiyona için ilk kez ülkemize gelecek. Dünya Motokros Şampiyonası spor turizmine katkı sağlıyor."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:31
  1. Bekir Yunus Uçar
  2. Fuar
  3. HESTOUREX 2019 Sağlık
  4. Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

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