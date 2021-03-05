HES’te yeni dönem başlıyor! HES ihbar nedir ve nasıl yapılır?

HES kodu artık sadece seyahatlerde değil, bundan sonra ÖSYM sınav başvurularında, AVM’de, toplu taşıma da ve devlet kurumlarında zorunlu hale geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm Türkiye 1 Mart tarihi itibariyle kademeli olarak normalleşmeye başladı. İkinci yeni normalin başladığı bu ayda Bakan Koca, yüksek ve çok yüksek riskli iller için yeni önlemlerin alınabileceğini bildirdi. İşte merak edilen haberin detayları…

HES kodu SMS ve E-devlet üzerinden nasıl alınır?

HES kodunu E-devlet üzerinden almak için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme sitesine giriş yapıp, T.C kimlik numaranız ve E-devlet şifrenizi girerek hemen alabilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES ihbar nedir?

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak adına, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulamasına ihbar özelliği eklendi. HES uygulaması içerisinde yer alan “İhbar” bölümü ile işletmeler ve toplu etkinliklerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uymayanlar yetkililere bildirimde bulunabilecek.