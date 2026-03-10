Hesap sorulacak mı? 'Yeditepe Üniversitesi’nde namaz ve iftar engelleniyor!'

Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim gören bazı dindar öğrenciler, üniversite yönetimi tarafından adice sistematik baskı ve mobbinge maruz bırakıldıklarını öne sürdü!

Öğrenciler, Cuma namazı saatlerinde sınav konulduğunu, merkezi mescit taleplerinin reddedildiğini ve kampüste düzenlemek istedikleri iftar programının yasaklandığını belirtti.

İstanbul’daki Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim gören dindar öğrenciler, üniversite yönetimi tarafından baskı ve mobbinge maruz bırakıldıklarını iddia etti. Yeditepe İslam ve Medeniyet Topluluğu (YİMED) Kurucu Başkanı Mustafa Malo’nun açıklamaları, kampüste dini faaliyetlere yönelik kısıtlamalar bulunduğu yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararlarına rağmen Cuma namazı saatlerine kasıtlı olarak ders ve sınav konulduğunu belirtti. Kampüste on binlerce kişinin bulunmasına rağmen yalnızca uzak bir noktada tek bir mescit bulunduğunu belirten öğrenciler, merkezi bir mescit taleplerinin üniversite yönetimi tarafından reddedildiğini ifade etti.

İddialara göre öğrencilerin mescit talebi, rektör yardımcısı tarafından “Burası bilim yuvası, ne işi var namazın?” sözleriyle geri çevrildi. Üniversitenin sahibi olduğu belirtilen Bedrettin Dalan’ın ise öğrencilere “Kazaya bırakın, bırakmıyorsanız bahçede kılın” dediği öne sürüldü. Öğrenciler, bazı durumlarda elektrik santrali odalarında namaz kılmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Öte yandan yüzlerce üyesi olduğu belirtilen YİMED topluluğunun resmi kulüp başvurusunun “dini faaliyetlere izin verilmediği” gerekçesiyle reddedildiği açıklandı Öğrenciler, buna karşın kampüste LGBT ve sol görüşlü bazı grupların faaliyetlerine izin verildiğini ve destek gördüğünü söyledi.

Ayrıca Filistin’e destek yürüyüşü düzenlemek isteyen öğrencilerin polis müdahalesi ve disiplin soruşturması tehdidiyle karşılaştıkları iddia edildi. Bazı öğrenciler, bir akademisyenin kendilerine yönelik ağır ifadeler kullandığını ve eyleme öncülük eden bir öğrencinin dersten bırakıldığını açıkladı.

Kampüste salı akşamı düzenlemek istedikleri iftar programının ise rektörlük tarafından yasaklandığını ve katılacak öğrencilere disiplin soruşturması açılacağı yönünde uyarı yapıldığı duyuruldu.

Üniversite yönetiminden ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.