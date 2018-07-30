Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır? Hesap işletim ücreti başvurusu nasıl yapılır? Hesap işletim ücreti geri alma dilekçesi

Bankaların vatandaşlardan aldığı hesap işletin ücretine Danıştay dur dedi. Danıştay 15. Dairesi, bankaların kafasına göre aldıkları hesap işletim ücretini alınmasını düzenleyen yönetmelik hükümlerini iptal etti. Böylece vatandaşlar geriye dönük 10 yıllık ödenmiş hesap işletim ücretini bankalardan alabilecek. Bunun için vatandaş bankaya dilekçe ile başvuruda bulunacak.

Danıştay'ın Hesap İşletim Ücretini (HİÜ) İptal Kararını değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "tüketici hakları fırsatçıları"na dikkat çekti. Güllü, yaptığı açıklamada, “Danıştay 15. Dairesi, bankaların Hesap İşletim Ücreti almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Böylece tüketici açısından geçmişe dönük 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları hesap işletim ücretlerinin iadesinin yolu açılmış oldu. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından dört yıl önce başlatılan hukuki süreç sonucunda tüketici hareketi büyük bir kazanım sağlamıştır. Bu sayede milyonlarca insan 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları milyarlarca lirayı geri alma imkanına sahip olmuştur” dedi.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ GERİ NASIL ALINIR?

Tüketicilerin, bu konuda hiç kimseyi aracı kılmasına ya da hizmet almasına gerek olmadığını söyleyen Güllü, “Yapılması gereken son derece basit ve kolaydır. Tüketici geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse, yazılı şekilde bankalardan dekontlarını isteyerek bu kesintilerin iadesini talep etmelidir. Bankaların olumsuz cevap vermeleri ya da cevap vermemeleri halinde Tüketici Hakem Heyetlerine, internet üzerinden veya dekontlarıyla bir dilekçe ile ilçe kaymakamlıklarına giderek başvurmalıdır” dedi.

İŞTE HESAP İŞLETİM ÜRCETİ TALEP DİLEKÇESİ