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"Hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: -"31 Mart’ta eksik kalan hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak ve Binali Yıldırım Bey büyükşehir belediye başkanı olacak"- "CHP’nin üst düzey yöneticileriyle, İl Seçim Kurulu üyeleri seçim gecesi gece yarısından sonra, böyle kaçak göçek İstanbul Adliye Sarayında bir araya gelip ne konuştular? Ne işleri vardı?"

16 Haziran 2019 Pazar 15:58
"Hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "94 seçimleri ne kadar önemliyse, 23 Haziran 2019 seçimleri de o kadar önemlidir. 31 Mart’ta eksik kalan hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak ve Binali Yıldırım Bey büyükşehir belediye başkanı olacak." dedi.

Kemerburgaz Piknik Alanında, Orduluların pikniğine katılan Kurtulmuş, Orduluların her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

İstanbul’daki Orduluların en önemli hemşehri gruplarından biri olduğunu anlatan Kurtulmuş, Orduluların her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini ve Erdoğan’ın da Ordu’ya gereken ehemmiyeti gösterdiğini anlattı.

Kurtulmuş, 23 Haziran seçimiyle ilgili şunları söyledi:

"İstanbul seçimi, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil de maalesef başta Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, ABD’deki bazı siyasi mahfiller başta olmak üzere onları da ilgilendiren bir seçim olarak algılanmıştır. Hani Napolyon’a atfedilen bir söz var ya, ‘Dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.’ diye. İstanbul dünyanın başkenti. İstanbul aynı zamanda Türkiye yönelişinin de işaretlerini taşıyan bir kent. Onun için 94 seçimleri ne kadar önemliyse, 23 Haziran 2019 seçimleri de o kadar önemlidir. 31 Mart’ta eksik kalan hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak ve Binali Yıldırım Bey büyükşehir belediye başkanı olacak."

Kurtulmuş, AK Parti olarak seçim yenilenmesini istemediklerini, oyların yeniden sayılmasını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Oyların sadece yüzde 10'unu saydılar, fark ne oldu? 28 binden 13 bine indi. Tamamını saymadılar. Niye saymadıklarını şimdi daha iyi anlıyoruz. CHP’nin üst düzey yöneticileriyle, İl Seçim Kurulu üyeleri seçim gecesi gece yarısından sonra, böyle kaçak göçek İstanbul Adliye Sarayında bir araya gelip ne konuştular? Ne işleri vardı? Seçimin en hassas zamanında CHP’nin İl Seçim Kurulu üyeleriyle acaba ne işi olabilir? Şimdi daha iyi anlıyoruz. Demek ki bazı işler varmış. Onlar da ortaya çıkar. Hiç kuşkunuz olmasın."

Seçimlerin yenilenmesinin demokrasinin işlediği dünyanın diğer ülkelerinde de yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Örneğin bugün Belçika'nın iki kentinde 2018’de yapılmış olan belediye seçimleri, yapılan itirazlar haklı görüldüğü için yenileniyor. 2004’te Ukrayna’da cumhurbaşkanlığı seçimi, 2016’da da cumhurbaşkanı seçimi yenileniyor. Avusturya’da, Belçika’da, Ukrayna’da yenilenince demokrasi, Türkiye’de yenilenince demokrasi dışı. Böyle bir şey olmaz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’ye yönelik "Seçimle geldiniz, seçimle gitmesini bilmiyorsunuz" diyenlerin her dönem darbe ve darbecileri destekleyen kişilerin olduğunu ifade eden Kurtulmuş, AK Parti'nin milletin iradesine saygı duyan bir parti olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, seçime bir hafta kaldığını ve bu hafta içerisinde seçimlerin önemini anlatarak için çalışacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu Türkiye'nin hayati seçimlerinden birisidir. Türkiye’nin üstüne giydirilmeye çalışılan deli gömleği kaldırıp atacağız. Onun tabiriyle söylüyorum. Nedir deli gömleği? S400'lerle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak. Nedir deli gömleği? FETÖ’yle Türkiye’yi bir şekilde esir almak. Nedir deli gömleği? PYD/YPG'yle Türkiye'yi terörün muhatabı haline getirmek. Türkiye'yi, kendi ayakları üstünde duramaz, zavallı bir ülke haline getirmek. Hayır, Türkiye kararını vermiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü, muktedir ve bağımsız bir Türkiye olma yolunda Allah’ın izni, milletin desteğiyle ilerlemeye devam edecektir."

Numan Kurtulmuş, daha sonra piknik alanında kendisini görmek isteyen ve hasta olan Mesudiyeli Kadriye Demir’in (73) yanına giderek elini öperek dua istedi. Demir de her seçim oy kullandığını, AK Parti’yi desteklediğini ve kendisine dua ettiğini anlattı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:58
  1. 23 Haziran 2019 seçimleri
  2. 94 seçimleri
  3. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  4. Binali Yıldırım
  5. Orduluların pikniği

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