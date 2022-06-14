Balıkesir Muratlar mahallesi göleti aksak yürümektedir, buradaki su enerji üretecek kapasitededir. HES ne için yapılmadı Gönen barajına ikinci bir HES yapma imkanı olduğu halde bu da geciktirilmiştir. Buraya HES yapılırsa Bandırma’ya barajdan giden içme suyu hiç enerji harcamadan kendi akıntısıyla gidecektir halkın daha ucuz su içmesi sağlanacak Biga Taşoluk barajı o dönemde müteahitten rüşvet istendiği söylenmekte bu nedenle oraya HES yapılması engellenmiştir. Bundan sonra yapılacak barajlarda HES mutlaka yapılmalı vahşi sulama sisteminden vazgeçilerek kapalı sisteme geçilmelidir. Çeltik ekim alanlarında su saati olmadığı için sular boşuna denize akmakta daha çok sulama arazisi sulanması gerekirken kırsal kesimdeki tarım arazileri sulu tarıma geçmekten mahrum kalmakta. Gönen’de en az 20 tane mahalle sulu tarıma geçememiştir aynı şekilde Biga, Manyas kırsal kesimleri sulu tarımdan mahrum kalmaktadır. Petrol fiyatları göz önüne alınarak kendi akışı ile sulanacak arazileri düşük ücretle sulanması sağlanacaktır.