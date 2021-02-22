HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar kelimelerinin kısaltılmış hali olan HES kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlayan bir koddur.

E-devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır?

HES kodunu E-devlet üzerinden ve SMS ile kolaylıkla alabilirsiniz.

HES kodunu E-devlet üzerinden almak için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme sitesine giriş yapıp, T.C kimlik numaranız ve E-devlet şifrenizi girerek hemen alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirildi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak." duyurusu yapıldı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, "Entegrasyon ile Covid­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi." duyurusunu yaptı.

ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunluluğu getirildi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

AVM'lerde HES kodu zorunluluğu neden getirildi?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir" diyerek AVM'lerde hes kodu zorunluluğu getirildiğini duyurdu.