Cep telefonuyla HES kodu alma | Koronavirüs salgının nedeniyle hayatlarımıza pek çok yenilik geldi. Toplu ulaşım araçlarını kullanırken, kapalı alanlara girerken HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu kod sayesinde salgına karşı önemli bir tedbir alınıyor. Peki, 18 yaş altı çocuklara HES kodu nasıl alınır? | Hes kodu al

HES kodu nasıl alınır? | HES kodu alma ekranı

HES kodunu üç ayrı yolla alabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması, E devlet ve SMS ile HES kodu alınabiliyor.

1. E devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla e devlet üzerinden HES kodu oluşturabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2.Telefonlarınıza indireceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alabilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİR (Android)

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİR (IOS)

3. HES kodunuzu SMS ile alabilirsiniz.

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

Çocuklara HES kodu nasıl alınır?

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz. Ayrıca karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebiliyor.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.