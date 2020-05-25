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HES kodu ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:06:00 -

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun 'Seyahat İzin Belgesi' yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.

Hangi illere giriş çıkış yasak?

Seyahat yasağı şimdilik 15 gün süre boyunda Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde yasak. Bu illerde oturan vatandaşlarımızın belge alması için bazı durumların oluşması gerekiyor.

Seyahat İzin Belgesi alma koşulları neler?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler. (en fazla 4 kişiye)

İstanbul’a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler.

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