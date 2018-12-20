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ABD Suriye'den çekiliyor ama kurduğu askeri üsler halen duruyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Suriye'den askerlerini çekeceğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde ABD'ye ait çok sayıda tır Suriye topraklarını terk etti. Ancak herkesin merak ettiği soru ise cevabını halen bulmadı. Suriye'de ABD'nin kurduğu askeri üsler ne olacak?

20 Aralık 2018 Perşembe 13:29
ABD Suriye'den çekiliyor ama kurduğu askeri üsler halen duruyor!

Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan ABD, ülkeden tamamen çekilme kararı aldı. Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suriye'de bulunmak için tek sebebimiz buydu." dedi.

DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü YPG'ye askeri yardımda bulunan ABD, geçtiğimiz aylarda bazı üslerini havaalanına çevirmiş, bazılarını da genişletmişti.

Erdoğan dedi, Trump askerleri çekiyor

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan karara göre, Suriye'deki ABD Dışişleri personeli, 24 saatte çekilecek. Askerler ise 60 gün içinde Suriye'den tamamen çekilmiş olacak.

ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan-Donald Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." dedi.

İşte Suriye'deki Amerikan üsleri;

 

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:29
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Suriye

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  • mehmetmehmet29 dk önce
    Bu haritaya dikkat eder misiniz. tam dinazor resmine benziyor. dinazorun başı afrindir. afrin tamam sırada belini kırmak var. ABD mutlaka bir şeytanlık yaparak çıkmıştır. ben çıkıyorum Türkiye sen gel bu PYD yi hallet demez bunu beklemek en büyük ahmaklıktır.PYD dünyanın tüm şeytanların maşasıdır. bu maşayı kırmak tüm şeytanlara vurulmuş bir darbedir. Türkiye FETÖ yü istemesin ABD verse de almayalım. apo yu verdi daha da başımıza belli etti.

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