ABD Suriye'den çekiliyor ama kurduğu askeri üsler halen duruyor!
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Suriye'den askerlerini çekeceğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde ABD'ye ait çok sayıda tır Suriye topraklarını terk etti. Ancak herkesin merak ettiği soru ise cevabını halen bulmadı. Suriye'de ABD'nin kurduğu askeri üsler ne olacak?20 Aralık 2018 Perşembe 13:29
Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan ABD, ülkeden tamamen çekilme kararı aldı. Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suriye'de bulunmak için tek sebebimiz buydu." dedi.
DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü YPG'ye askeri yardımda bulunan ABD, geçtiğimiz aylarda bazı üslerini havaalanına çevirmiş, bazılarını da genişletmişti.
Erdoğan dedi, Trump askerleri çekiyor
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan karara göre, Suriye'deki ABD Dışişleri personeli, 24 saatte çekilecek. Askerler ise 60 gün içinde Suriye'den tamamen çekilmiş olacak.
ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan-Donald Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." dedi.
İşte Suriye'deki Amerikan üsleri;
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