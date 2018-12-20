ABD Suriye'den çekiliyor ama kurduğu askeri üsler halen duruyor!

Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan ABD, ülkeden tamamen çekilme kararı aldı. Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suriye'de bulunmak için tek sebebimiz buydu." dedi.

DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü YPG'ye askeri yardımda bulunan ABD, geçtiğimiz aylarda bazı üslerini havaalanına çevirmiş, bazılarını da genişletmişti.

Erdoğan dedi, Trump askerleri çekiyor

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan karara göre, Suriye'deki ABD Dışişleri personeli, 24 saatte çekilecek. Askerler ise 60 gün içinde Suriye'den tamamen çekilmiş olacak.

ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan-Donald Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." dedi.

İşte Suriye'deki Amerikan üsleri;