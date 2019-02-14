0553 313 94 23

Herkesin gözünde iş yerinin kepenklerini kırmaya çalışan hırsızlar kamerada

Üsküdar’da bir yapı denetim mağazasını caddeden insanlar ve araçlar geçerken soymaya çalışan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:23
Herkesin gözünde iş yerinin kepenklerini kırmaya çalışan hırsızlar kamerada

Üsküdar’da bir yapı denetim mağazasını caddeden insanlar ve araçlar geçerken soymaya çalışan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Hırsızlar bir şahsın, "Hırsız var" demesiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Üsküdar’da bir yapı denetim mağazasını gündüz denecek vakitte soymak isteyen hırsızların rahatlığı adeta akıllara durgunluk getirdi. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Küçüksu Mahallesi’nde sabah 06;10 sıralarında gerçekleşti. 34 TH 5392 plakalı siyah bir minibüs içerisinde 4 veya 5 soyguncu ile yapı denetim mağazası önüne yanaştı. Çevrede yürüyen insanlara ve yoldaki araçlara aldırış etmeyen hırsızlar aracı kendilerine kamufle ederek soygun girişiminde bulundular. Mağazanın kepengini kırarak açan şahıslar kapıyı ise konulan kilitten dolayı açmakta zorlandılar. O esnada mağaza sahibinin bir komşusu olayı fark etti. ’Hırsız var’ diye bağıran komşuyu duyan soyguncular panikle olay yerinden kaçtılar.

 

Komşunun mağaza sahibine haber vermesi ile patron ve çalışanlar hemen mağazaya geldiler. Hırsızların soygunu gerçekleştirememesi ile rahatlayan patron ve çalışanlar olayın yaşandığı saati öğrenince şok geçirdiler. Daha sonra olay yerine gelen polislerle görüştüklerinde ise aracın çalıntı olduğunu ve daha önce de 6-7 kere başka yerlerde soygun girişiminde bulunduklarını öğrendiler. Polis hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Aracın çalıntı olduğunu ve aynı şahısların daha öncede çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıklarını ifade eden mağazanın satış müdürü Recep Turhan " 4 veya 5 kişinin olduğu siyah bir minibüs şirketimizin önüne yanaşarak kendilerini kamufle edip kepengi gayet rahat bir şekilde açıyorlar. O esnada yayalar, araçlar, belediye otobüsleri geçiyor ama kimse ya fark etmiyor ya da korktuklarından dolayı müdahale etmiyorlar. İçeride kilit olduğu için kapıyı açmakta biraz zorlanıyorlar. O anda yan komşumuzun sesleri duyup ’hırsız var’ diye bağırmasıyla şüpheli şahıslar aceleyle toplanıp kaçıyorlar. Daha sonrasında polis geliyor. Polis rapor tuttuğunda bu aracın üç gündür çalıntı olup, plakanında sahte olduğunu ve bu şahısların 6-7 yerde hırsızlık yaptıkları ortaya çıkıyor " diye konuştu.

 

’Çok şaşırdık bu saatte girmelerine’

 

Gündüz denecek saatte hırsızlık yapmalarına çok şaşırdıklarını söyleyen Turhan " Biz komşumuzun patronumuzu araması ile haberdar olduk. Apar topar buraya geldik. Burası ana cadde. Aklımız almıyor. Gündüz denecek saatte bu işi yapmalarına çok şaşırdık. Bu olayların kimsenin başına gelmemesi için biz gereken bilgileri polise verdik. Bu şahısların bulunmasını ve kimsenin canının yanmamasını istiyoruz " dedi.

 

Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncuların minibüsle mağazanın önüne yanaşarak soygun girişiminde bulundukları görülüyor. Çevredeki vatandaşları ve araçları umursamayan hırsızlar oradaki komşunun durumu fark etmesi ve sesli müdahelesi ile panikle olay yerinden kaçıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahin: "Muğla Arısını gelecek kuşaklara aktarmalıyız"
    1. Şahin: "Muğla Arısını gelecek..
    2. ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini..
    3. Uzak Doğu'dan yayılan "K-Pop tehlikesi"
    4. Türkiye evlenme oranlarında Avrupa..
    5. ABD ve Kanada’ya yerli yazılım ihracatı
    6. Suriyeli genç motosikletle ölümü hiçe..
    7. Samsun millet bahçesinin ihalesi..
    8. Mersin’de terör operasyonu
    9. Okulda cıva kabusu devam ediyor
    10. Amcasını öldüren zanlı saklandığı evde..
    11. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    12. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    13. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    14. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    15. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    16. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    17. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    18. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    19. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    20. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?