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Herkesin gözü önünde 30 kiloluk aküyü çaldı

Bağcılar’da gündüz vakti 30 kiloluk aküyü herkesin gözü önünde çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

12 Mart 2019 Salı 09:16
Herkesin gözü önünde 30 kiloluk aküyü çaldı

Bağcılar’da gündüz vakti 30 kiloluk aküyü herkesin gözü önünde çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızın aküyü çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Olay Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi’nde oto aksesuarları satan bir dükkanda yaşandı. İddiaya göre oto aksesuarları satan bir iş yerinde 3 personel çalışırken bir şahıs saniyeler içerisinde 30 kiloluk aküyü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın aküyü çaldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, bir şahıs dükkanın önünde duran 800 Türk Lirası değerindeki akünün önce üstüne oturuyor. Ardından saniyeler içinde personellerin araçlarda çalışmasını fırsat bilip 30 kiloluk aküyü alarak kayıplara karışıyor. Şahsın 30 kiloluk aküyü zorla götürdüğü güvenlik kamerasından net bir şekilde gözüküyor.



“Akünün sıfırı 800 Türk Lirası”

 

Akünün diğerlerinden daha pahalı olduğunu bilen bir kişinin çaldığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Bekçi, “Dükkanımızda 3 araba bulunuyordu ve ben de dahil olmak üzere üçümüzde çalışıyorduk. Şahıs dükkanımızın köşesine gelerek akünün üzerine oturmuş. Akünün pahalı olan özellikte bir akü olduğunu biliyor. Aküyü çaktırmadan alıp götürüyor. Bunun kesinlikle profesyonel olduğunu ve başkalarının da canlarını yaktığına inanıyorum. O yüzden bu şahsın bulunmasını istiyorum. Güvenlik kameralarından görüntüsü net bir şekilde gözüküyor. Bunu tanıyanlar görüntüden hemen anlayacaklarını umuyorum. Akünün sıfırı 800 Türk Lirası, özel pahalı bir cins aküdür” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:16
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