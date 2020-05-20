Herkesin gözü bu kararda! 9. kez faiz indirimi beklentisi

İş dünyası piyasa şartlarının iyileştirilmesi adına Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekliyor. Gözler yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken, ekonomistlerin tahminleri de indirime gidileceği yönünde. Son Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürmüş ve yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekmişti. Merkez Bankası bu kararla birlikte üst üste 8’nci kez faizi düşürmüştü. İş dünyası piyasa şartlarındaki salgın kaynaklı duraklamanın aşılması için faiz indiriminine odaklandı. Yarınki toplantıdan sonra, faiz kararı dışında koronavirüsün seyri çerçevesinde piyasalara Merkez Bankası’nın açıklamalarları da yakından takip edilecek.

Salgın mesajları önem arz ediyor

Merkez Bankası koronavirüs salgınının ardından sadece bir olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. O da 17 Mart’ta yapıldı. Sonraki toplantılar ise belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son Para Politikası Kurulu toplantısınnın ardından yapılan açıklamada, “Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve işletmelerin nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamının büyük önem arz ettiği” vurgulanmıştı. Merkez Bankasının koronavirüs salgınında Türkiye’nin geçtiği normalleşme sürecine vereceği tepki merak ediliyor.

Ekonomistlere göre faiz indirimi sürecek

Yabancı ekonomistler de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL’nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB’nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. TL’deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Dolar/tl’deki seyir düşüşü destekliyor

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL’nin 7,2692 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75’ten yüzde 7,75’e çekebileceği tahmininde bulundu. TCMB’nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Rendell, Merkez Bankası’nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise, TCMB’nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti. (Yenişafak)