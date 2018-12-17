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Resmi Gazete yayımlandı! Müdahale edenler mahkemelik olacak

Doğalgaz dağıtım şirketinin izni ve bilgisi dışında şebekeye, sayaca ve tesisata müdahale edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:12
Resmi Gazete yayımlandı! Müdahale edenler mahkemelik olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.  

"Kaçağa sebebiyet"

Buna göre, dağıtım şirketi, sertifika sahibinin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale edip müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle kuruma bildirerek, yapılan değişiklikle gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilecek ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunabilecek. Kurum tarafından kurul kararı ilgilisine ve dağıtım şirketine tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek.

(Güneş)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:12
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  2. ekonomi
  3. Resmi Gazete

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