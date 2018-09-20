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Herkesin aradığı kayıp kız Adana'da bulundu

Almanya'dan İzmir'e gelen ve sonrasında ortadan kaybolan 19 yaşındaki Neslişah Tuna Adana'da bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:33
Herkesin aradığı kayıp kız Adana'da bulundu

Almanya'nın Münih kentinden İzmir'e gelen ve iddialara göre uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında ortadan kaybolan 19 yaşındaki Nesli şah Tuna, Adana'da bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç kızın polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Neslişah Tuna, 19 gün önce ortadan kayboldu. Ailenin yaptığı araştırmalar sonrasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği öğrenildi. Ayrıca genç kızın, uygunsuz fotoğraflarının erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında kayıplara karıştığı ve gece kulüplerinde çalıştığı ileri sürüldü.

TEHDİT EDİLMEMİŞ

Türkiye'de gelen ailenin başvurusu üzerine İzmir polisi de araştırma yaptı. Polisin araştırmasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği sonrasında ise Adana'ya gittiği saptandı. İddia edildiği gibi de gece kulüplerince çalışmadığı belirlendi.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca yaşı büyük olan genç kızın yasalar gereği izin vermesi durumunda hangi ilde bulunduğu ve ailesiyle görüştürüleceği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:33
  1. İzmir
  2. Adana
  3. Almanya
  4. Münih
  5. Nesli şah Tuna
  6. Neslişah Tuna

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