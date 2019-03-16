0553 313 94 23

"Herkese yüzme öğreteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Herkese yüzme öğreteceğiz. Bunun için havuzları yaygınlaştıracağız ve kullanımını kolaylaştıracağız"- "Türkiye'nin demokrasi anlayışını zaman zaman sorgulamaya çalışıyorlar. Onlar önce kendi ülkelerine baksınlar"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:54
"Herkese yüzme öğreteceğiz"

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkese yüzme öğreteceğiz. Bunun için havuzları yaygınlaştıracağız ve kullanımını kolaylaştıracağız." dedi.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğine katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti.

Bir gencin "Oy kullanma davranışının nasıl olması gerektiği" yönündeki sorusu üzerine Kasapoğlu, oy vermenin demokrasinin en somut olaylarından birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, yüksek oy kullanma oranına sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu da bizim açıkçası demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğimizi ve kurumsallaştırdığımızı gösteriyor. Demokrasinin bu ülkede yerleşik olduğunu gösteren bir örnektir. Bazıları var ya hani, Türkiye'nin demokrasi anlayışını zaman zaman sorgulamaya çalışıyorlar. Onlar önce kendi ülkelerine baksınlar. Oradaki sandığa gitme oranları bizden çok çok düşük seviyede. Ben bu manada sizlerin her birinizin mutlaka seçim gününü ihmal etmemesini istiyorum. İnşallah bizler de bu ruhu, demokrasi anlayışımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyalım."

Bakan Kasapoğlu, "Küçükken, bakan olmak hiç aklınıza geldi mi?" şeklindeki soru üzerine de babasının siyasetle ilgilenmesinden dolayı o heyecanın küçük yaşlarda kendisini sardığını söyledi.

Bakan olmanın siyasette önemli bir hizmet imkanı verdiğine işaret eden Kasapoğlu, gençlere tavsiyede bulunarak, "Hayal kurmamız lazım, hayallerimiz olsun. Mutlaka hayal kurmaktan çekinmeyin. Bol bol okuyun. Sizlere bir kitap getirdim arkadaşlar. 'Gençlerle Başbaşa' kitabı. Bu kitabı bugün burada dağıttık. Bu kitapta gençlere çok güzel tavsiyeler var. Hayat boyu yanınızdan ayırmayacağınız tavsiyelerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.


- "Spor yapma oranlarımızı çok düşük"


Bir gencin "Gençlik merkezindeki spor branşlarını açarken bölgelere ve coğrafi özelliklere dikkat ediyor musunuz, Türkiye'ye yaymayı planladığınız bir branş var mı?" sorusunu cevaplandıran Kasapoğlu, yüzmenin en önemli projelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" diye bir projeleri olduğunu aktararak, "Herkese yüzme öğreteceğiz. Bunun için havuzları yaygınlaştıracağız ve kullanımını kolaylaştıracağız. Kırşehir'deki havuzu da hızlı bir şekilde tamamlayıp, halkın hizmetine sunacağız. Ama maalesef spor yapma oranlarımızı çok düşük. Düzenli spor yapan kaç kişi var? Görüldüğü gibi salonun yüzde 40'ı bile düzenli spor yapmıyor. Görüyorsunuz çok düşük." şeklinde konuştu.

Teknoloji bağımlılığı konusunda gençlere tavsiyesi sorulan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten bu bir bağımlılık. Bağımlılığın her türlüsü çok tehlikeli. Teknoloji bağımlılığı ise çok sinsi bir bağımlılıktır. Çocuklarımızdan başlıyor. Maalesef fazlasıyla teknolojiyle vaktimizi geçiriyoruz. İnternetle, oyunlarla çok fazla zamanımız geçiyor. İşte bunun için diyoruz ki, kitap okumalıyız. Teknolojiye karşı da bizim de alternatiflerimiz olacak. Kitap en iyi arkadaşlardan bir tanesidir. Kitaplarımızı yanımızdan mutlaka ayırmayacağız."

Kırşehir'de eğitim gören Yemenli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yöneticilerinin, Yemen konusundaki hassasiyetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Bakan Kasapoğlu'na kendi ülkelerini simgeleyen yöresel hediye takdim etti.

Etkinliğe, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve üniversite öğrencileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:54
  1. Gençlerle Demokrasi Buluşması
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Kırşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    35 kişinin yaralandığı kazayı yapan şoför serbest kaldı
    1. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    2. İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve..
    3. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    4. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 -..
    5. AGD’den Yeni Zelanda’daki ırkçı..
    6. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    7. Orman turnuvasında kazanan Giresun
    8. Futbolcu Jacques Faty Azez'deki..
    9. Maçın ardından
    10. "Elektronik çek ve bono uygulamasını..
    11. İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın..
    14. Alan ” Yıllardır aç kaldığımız..
    15. TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Anagold 24..
    16. Maçın ardından
    17. Aliyev biri Türk 399 mahkumu affetti
    18. Erkeklerden estetiğe rağbet
    19. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı..
    20. AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı;..
    21. Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark..
    22. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    23. Yeni Zelanda'daki iki camiye..
    24. Okan Buruk: “Önümüzde önemli fırsatlar..
    25. "Herkese yüzme öğreteceğiz"
    26. Başkan Karaosmanoğlu’ndan İHA’ya veda..
    27. Bakan Ersoy’dan Gemlik Belediye Başkan..
    28. Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis..
    29. Adliyeden çıkarılan zanlıya papalı..
    30. Kuzey Marmara Otoyolu..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler