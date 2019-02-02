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"Herkese eşit hizmet edeceğiz"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş:- "Herkese eşit hizmet edeceğiz. Vergi alırken kimseyi ayırmıyorsak, hizmet ederken de kimseyi ayırmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
"Herkese eşit hizmet edeceğiz"

ANKARA (AA) - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Herkese eşit hizmet edeceğiz. Vergi alırken kimseyi ayırmıyorsak, hizmet ederken de kimseyi ayırmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yavaş, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hazırladıkları projeleri anlattı.

Turizm alanındaki çalışmalarına değinen Yavaş, "81 İl Anadolu Kültür Bahçesi Projesi"ne işaret ederek, "Burada inşallah siz Çorumluların da örnek bir evi olacak. Hem kendi kültürünüzü yaşatacaksınız hem de güzel kültürünüzü Ankara'da, Türkiye'de yaşayanlar ve ileride turist gelmeye başladığında turistler tanıyacak." diye konuştu.

- "Hesap sorulmaya talibiz"

Belediyelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına göre çalışması gerektiğinin altını çizen Yavaş, "Belediyelerin öncelikleri olur. Bu öncelikler neyse, sorar vatandaşlara ve ondan sonra onların isteklerine göre yapar. Biz, Sayın Cumhurbaşkanının da açıkladığı belediyecilik ilkelerini her platformda anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Su faturalarının arkasında, ödenen paralarla yapılan yatırımların bilgilerinin yer alacağını belirten Yavaş, "Biz hesap sorulmaya talibiz. Harcadığımız paraların hesabının bizden sorulmasına talibiz. Paraları sağa sola savurup, 'Ben hesabımı size vermem, öbür dünyada veririm' deyip önünüzden kaçmayacağız." ifadesini kullandı.

- "Seçimlerin kaybedeni yoktur"

İmar rantlarının belediyeye aktarılacağını ve o rantlarla düşük gelirli vatandaşlara sosyal konut yapılacağını söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Herkese eşit hizmet edeceğiz. Vergi alırken kimseyi ayırmıyorsak, hizmet ederken de kimseyi ayırmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz gerçekten seçimi kazandığımızda zafer kazanmış olmayacağız. Çünkü seçimlerin ve demokrasilerin kaybedeni yoktur. 5 yıl hizmet etmek için yetki istiyoruz sizden."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise ilçedeki demokratik kitle örgütlerine ve hemşehri derneklerine çok önem verdiklerini söyledi.

Hemşehri derneklerinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade eden Yaşar, "Anadolu'nun neresinden gelirse gelsin, Ankara'da yaşayan tüm hemşehrilerimizi, Cumhuriyetin bir yurttaşı ve Allah'ın yarattığı bir varlık olarak görüp yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Partili arkadaşlarıyla birlikte herkese hizmet etmek için çalıştıklarını kaydeden Yaşar, şunları dile getirdi:

"İnşallah Ankara daha güzel olacak. Türkülerdeki Ankara olacak. Ankara'nın kaynakları güzel kullanıldığında nasıl verimli olduğunu ve sorunların nasıl çözülebildiğini, Ankara'nın ilerlemesinin nasıl daha iyi olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Ben buna inanıyor ve sayın Mansur Yavaş'a güveniyorum."

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
  1. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  2. seçim 2019
  3. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar

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