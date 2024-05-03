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Kadın - Aile Herkes yapıyor ama zararını kimse bilmiyor! Olur mu demeyin: Beyine zarar veren hap gibi 3 şey!
Kadın - Aile

Herkes yapıyor ama zararını kimse bilmiyor! Olur mu demeyin: Beyine zarar veren hap gibi 3 şey!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 19:40:00 - 2024-05-03 19:51:14
Herkes yapıyor ama zararını kimse bilmiyor! Olur mu demeyin: Beyine zarar veren hap gibi 3 şey!

Günlük hayatımızda yaptığımız bazı alışkanlıklar biz fark etmeden bize zarar veriyor. Bilmeyen kalmasın diyebileceğimiz bu alışkanlıklardan 3 tanesi beyine ciddi zarar verebiliyor.

Günlük hayatımızda yaptığımız bazı alışkanlıklar biz fark etmeden bize zarar veriyor. Bu alışkanlıklardan 3 tanesi beyine ciddi zarar verebiliyor.
Sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organ olan beyin sağlığını korumak genel sağlık için oldukça önemli. Uzmanlara göre bu 3 alışkanlık beyine siz fark etmeden zarar veriyor.

BEYİNE ZARAR VEREN 3 ALIŞKANLIK

1) Yüksek sesle müzik dinlemek, kulaktan beyne sinyal taşıyan sinir liflerine zarar verir.
2) İkinci sırada büyük küçük herkesin severek tükettiği patates kızartması yer alıyor. Aşırı patates kızartması tüketimi ileride unutkanlık yapabilir.
3) Karanlıkta uzun süre vakit geçirmek, sizi depresyona sokabilir ve beyin aktivitelerinizi yavaşlatabilir.

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