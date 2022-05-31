Herkes şokta: İngiltere'de milyonlarca ev elektriksiz kalabilir! İşte sebebi...

The Times, İngiltere'de yayımlanan bir rapora atıfta bulunduğu haberde Avrupa'yı bekleyen olasi bir enerji krizinde, ülkeyi bekleyen kesintileri yazdı.

AB'nin artan talebi nedeniyle Norveç'ten doğalgaz ithalatının önümüzdeki kış yarıya düşebileceği belirtilirken. İngiltere'nin, toplam tedarikinin yaklaşık yarısını İskandinav ülkesinden satın aldığına dikkat çekildi.

Birleşik Devletler ve Katar gibi büyük üreticilerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarında da cidde düşüşler olacağının öngörüldüğü ve kış aylarında bunun yarıya kadar düşebileceği ifade edildi.

Bu arada, iki ülke kendi taleplerini karşılamakta zorlandıkça, Hollanda ve Belçika'dan gelen enterkonnektörler de kışın kesilebilir.

Kömür ve nükleer santral çalışma süresini uzatma planı

Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme sözü veren İngiltere, şimdi kömür ve eskiyen nükleer santrallerinin ömrünü uzatarak elektrik arzını artırmaya çalışıyor.

Böylece, Somerset nükleer santrali Hinkley Point B'nin ömrü, 50 yıllık tesisin bu yaz hizmet dışı bırakılması planlarına rağmen 18 ay uzatılabilir.

Rapora göre, ağır sanayi tesislerine gaz kullanmayı bırakmaları söylenebilirken, İngiltere'deki gazla çalışan elektrik santralleri sınırlı kaynakları korumak için kapatılabilir.

Bunun, hafta içi sabahları ve akşamları yoğun saatlerde İngiliz haneleri elektrik kesintilerine maruz kalmasıyla sonuçlanabileceği bildiriliyor.

Raporda, Rusya'nın AB'ye doğal gaz arzını tamamen kesmesi halinde, kesintilerin Aralık ayında başlayarak üç ay sürebileceği ve hem hafta içi hem de hafta sonu olabileceği belirtildi.