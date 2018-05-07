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Herkes şaştı kaldı! Ölürsem cenazeme gelme...

ABD'de, bir süredir beyin kanseri ile mücadele eden cumhuriyetçi senatör John McCain'in, hayatını kaybetmesi durumunda, düzenlenecek olan cenaze törenine başkan Donald Trump'ın gelmesini istemediği ortaya çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:08
Herkes şaştı kaldı! Ölürsem cenazeme gelme...

New York Times’ın McCain’in yakınındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, cumhuriyetçi senatörün hayatını kaybetmesi durumunda, ABD Başkanı Donald Trump cenaze törenine davetli olmayacak.

Gazetenin haberine göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence Beyaz Saray’ı temsilen törende bulunacak. Öte yandan demokrat partiden eski ABD Başkanı Barack Obama törenin davetli listesinde yer alıyor.

Söz konusu cenaze töreni ABD’nin başkenti Washington’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:08
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