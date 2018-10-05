Herkes oradan güzel haber gelsin diye dua ediyor

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu minik Evrim'i arama çalışmaları 87 gündür devam ediyor.

Komando ekipleri tarafından Evrim Atış'ın kaybolduğu bölgede yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar bir ize ulaşılamadı.

Baba Burhan Atış'ın "Mağarada olabilir." şeklindeki ifadesi üzerine komandolar, Yenisu ile Yeşilalan köyleri arasındaki Asarkaya Mağarası'nda arama çalışması yaptı.

Aramadan herhangi bir sonuç alınamadı. Komando ekiplerinin Yeşilalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda küçük kızı ara çalışmaları devam ediyor.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan, annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Dilek ve Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edilmişti. Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı.