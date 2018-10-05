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Herkes oradan güzel haber gelsin diye dua ediyor

Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim  Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor.

05 Ekim 2018 Cuma 12:05
Herkes oradan güzel haber gelsin diye dua ediyor

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında  bulunduğu minik Evrim'i arama çalışmaları 87 gündür devam ediyor.  

Komando ekipleri tarafından Evrim Atış'ın kaybolduğu bölgede yapılan  arama çalışmalarında bugüne kadar bir ize ulaşılamadı.

Baba Burhan Atış'ın "Mağarada olabilir." şeklindeki ifadesi üzerine  komandolar, Yenisu ile Yeşilalan köyleri arasındaki Asarkaya Mağarası'nda arama  çalışması yaptı.

Aramadan herhangi bir sonuç alınamadı. Komando ekiplerinin Yeşilalan  köyü yakınlarındaki ormanlık alanda küçük kızı ara çalışmaları devam ediyor.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için  uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan,  annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler  nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı. 

Dilek ve Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edilmişti. Başvuruyu  değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk  halinin devamına karar vermişti.  

Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü  ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi  Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:05
  1. Yenisu köyü

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