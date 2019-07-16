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Herkes merak ediyordu! Erdoğan, Şimşek'e bakanlık teklif etti mi?

Geçtiğimiz 14 Temmuz Pazar günü ortaya atılan kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i çağırarak iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdiği söylenmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde görüşmenin detaylarını yazdı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:39
Herkes merak ediyordu! Erdoğan, Şimşek'e bakanlık teklif etti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüştüğüne yönelik haberler basında geniş yer bulmuştu...

'Erdoğan, bakanlık teklif etmedi'

Abdulkadir Selvi görüşmenin detaylarını köşesinde paylaştı. Selvi, Erdoğan ile Şimşek arasındaki görüşmede uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunulduğunu ''Bakanlık teklifi'' iddialarıyla ilgili ise Erdoğan'ın Şimşek'e teklif sunmadığını yazdı. İki saat süren Erdoğan-Şimşek görüşmesinin olumlu izlenimlerle sonuçlandığını da dile getirdi... 

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin konuyla ilgili yazısındaki o kısım; 

'Görüşme olumlu geçti'

Görüşmede Erdoğan, Şimşek’e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmuyor. Çünkü daha önceden aracılar vasıtasıyla nabzını yoklamıştı. AK Parti cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış.

Şimşek'e ''Zaman zaman bir araya gelelim'' demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan’a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan’dan bakanlık teklifi yok. Şimşek’in de bu teklifi reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimşek'in görevinden ayrılıp yeniden kabineye girmek gibi bir düşüncesi yok. En az 1.5-2 yıl Qinvest'teki görevini sürdürmekte kararlı olduğu söyleniyor. İki saat süren Erdoğan-Şimşek görüşmesi olumlu izlenimlerle sonuçlanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:39
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