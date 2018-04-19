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Herkes merak ediyor! Abeşe Türkleri kim? Nerede yaşarlar?

Kendilerini Türkiye'nin bahçesi olarak tanımlayan, Türk örf ve adetini hala yaşatan Abeşe Türklerini sizler için araştırdık.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:47
Herkes merak ediyor! Abeşe Türkleri kim? Nerede yaşarlar?

Abeşe Türklerinin tarihi geçmişi Osmanlı Devleti'nin Afrika bölgesinde hüküm sürdüğü yıllara dayanıyor.

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler 16. yüzyıla dayanıyor, 1911-1913 yıllarında ise Yüzbaşı Rıfkı Erer komutasında yaklaşık 100 Osmanlı askerinin, başkent Encemine'nin kuzeyine kadar gelerek, sömürgeci güçlere karşı mücadele ettiği biliniyor.

Osmanlı arşivinde Abeşe Türklerine ve iki ülke ilişkilerine dair çok sayıda belge mevcut. Çad'ın kuzeyindeki Ouaddai bölgesinde Ouara ve Abeşe'ye bağlı kentlerde de Osmanlı izlerine rastlamak mümkün. Abeşe Türkleri bu bölgelerde yaşamaktaydı. Ülkede Abeşe ve diğer Türk kökenli ailelerde Türkay ve Remzi isimlerinin hala kullanılması ülkede Osmanlı izlerinin kaldığını gösteriyor. Çad'da Türklerden kalma kırmızı tuğla üretimi de yaygın olarak devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:47
  1. Abeşe Türkleri
  2. Çad

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