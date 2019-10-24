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Konya Tabip Odası: Herkes Mehmetçiğin yanında olmalı

Mehmetçik şehit olurken ses çıkarmayan ama Mehmetçik teröristleri temizlerken 'savaşa hayır' naraları atan güruha sert çıkan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, "Aklıselim sahibi herkes güvenlik güçlerimizin yanında olmalı. İnsan hakları ve demokrasi havarisi kesilen ülkeler önce kendilerini iyice gözden geçirmeli Barış Pınarı Harekatı inşallah amacına ulaşacaktır." dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:02
Konya Tabip Odası: Herkes Mehmetçiğin yanında olmalı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Yerli ve milli olan her projeye köstek olan TMMOB, TTB, DİSK ve KESK; Barış Pınarı Harekatı’na da karşı çıktıklarını ortak bildiriyle açıklarken, Konya Tabip Odası milli bir duruş sergiledi.

Akit’e konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, şunları dile getirdi: “Terör örgütlerinden bir saldırı gelirken ‘savaşa hayır’ cümleleri kimsenin aklına gelmeyecek. Ama biz bir temizlik harekatına giriştiğimiz zaman uluslararası hukuk terminolojisine aykırı bir şekilde ‘savaşa hayır’ naraları yükselecek. Öncelikle bu bir savaş değil. Çünkü savaş iki devlet arasında olur. Bizim karşımızda bir devlet yok. Aklıselim sahibi herkes güvenlik güçlerimizin yanında olmalı. İnsan hakları ve demokrasi havarisi kesilen ülkeler önce kendilerini iyice gözden geçirmeli Barış Pınarı Harekatı inşallah amacına ulaşacaktır. Ayrıca Cumartesi annelerinin peşinde koşan bu güruh, Diyarbakır annelerine ise kör!

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:02
  1. Ankara
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  3. TTB
  4. DİSK
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