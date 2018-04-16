Herkes korku içinde! Gece ortaya çıkıyor
Arjantin'de köpekleri öldürdüğü ve sadece akşamları dışarı çıktığı iddia edilen gizemli "yaratık" halkı dehşete düşürdü.16 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
Arjantin’in Santa Fe şehrinde vatandaşlar bir süredir korku içinde. Nedeni ise sadece akşamları ortaya çıktığı iddia edilen, “yarı insan-yarı köpek” gizemli yaratık.
2 METRE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, son olarak ortadan kaybolmadan önce iki köpeği telef eden “yaratık” insanlarla temastan ise kaçınıyor.
Boyunun yaklaşık 2 metre olduğu iddia edilen yaratığın sadece gece saatlerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor.
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