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Görüntülenen kişi Kenan Işık'ın kardeşi çıktı

Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü hatta Bodrum'da olduğu yönündeki iddialar asılsız çıktı. Bodrum'da görüntülenen kişinin Kenan Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu öğrenildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:26
Görüntülenen kişi Kenan Işık'ın kardeşi çıktı

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi. Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta ünlü sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade ettiler. Ancak Bodrum'da görünen kişinin Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Ünlü sanatçının durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sanatçıya çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

GÖRENLER KENAN IŞIK ZANNEDİYOR

Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, ünlü sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.

(Cengiz Işık)



Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:26
  1. kenan ışık
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