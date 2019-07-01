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Herkes için erişilebilir bir üniversite

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
Herkes için erişilebilir bir üniversite

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Başta ortopedik sakatlar olmak üzere tüm engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki haklarını korumak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, bu bağlamda Atatürk Üniversitesi ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Engelli bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunları en aza indirgemek için bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyduklarını kaydeden Başkan Efe, bu nedenle Türkiye için değer üreten Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmaları oldukça önemsediklerini söyledi.


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya engelleri kaldırma adına gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Üniversite-STK buluşmalarının geleneksel hale getirilmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti.


“Gelen talepleri ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz”


Konuklarına nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, üniversite olarak engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attıklarını, bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımları ile ilgili hassasiyetleri ve farkındalıklarının olduğunu, bu doğrultuda da üniversitedeki engelli personel ve öğrencilerin üniversitenin bütün imkânlarından faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli alanlarla birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.


Engelli bireylerin hayat standartlarının iyileştirildiği bir toplumsal yaşamı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Rektör Çomaklı, erişilebilir bir üniversite olmak için fiziki düzenlemelerin yanında çeşitli programlar ile zihinlerde de bu anlayışı inşa etmeye gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Öğrenim gören engelli öğrencilerle sık sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Rektör Çomaklı, gelen talepleri ivedilikle çözüme kavuşturduklarını vurguladı.


Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerle son buldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
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