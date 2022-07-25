'Herkes her konuda israftan kaçınmalı'

İsraf kelimesinin anlamı, gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlıktır.

İhtiyaç duyulan, fazla kullanılan herşey israfa girer. Herkes her konuda israftan kaçınmalıdır.

Peygamberimizi buyurur: Deryanın (akarsuyun) yanında abdest alsanız bile, suyu boşa harcamamak gerekir. Zira akan suyun bir hayvanın da kullanacağını düşünerek boşa kullanmamak gerekir.

Allah Kur’an-ı Kerim’de buyurur:

Ey Ademoğulları! Yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez(Araf Su. 31. Âyet).

Ey Resulüm! Sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ‘ihtiyaç fazlasını’ Allah size âyetlerini böyle açıklar ki düşünesiniz. (Bakara Su.219 âyet).

Kur’an-ı Kerim’de, “saçıp savuranlar, hiç şüphesiz, şeytanlarla kardeş olmuş olurlar”. (İsra Su. 27. Ayet.)

Hadisi Şerifte buyrulur:

Bir insanın; ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekileceğini bilmek gerekir.

Şu da bir gerçektir ki, Allah kulunu varlık ve yoklukla dener. Bu bakımdan Allah’ın nimetlerini aklı selimle, sabırla, güzel şekilde değerlendirmek gerekir.

Verdiği nimetler karşısında Allah’a ne kadar şükredersek şükredelim azdır.

İsraf, sahip olduğumuz bir şeyi zayi etmek, yok etmek, dine veya dünyaya meşru bir faydası olmayacak şekilde, gerektiğinden daha fazla kullanmak ya da harcamaktır. Çok önemli bir konu, özellikle ekmek artıklarının. fazla ekmek parçalarının çeşitli şekilde kullanılması önem arzetmektedir. Sadece kayıp ya da atık yoluyla yiyecekleri kaybetmiyoruz, gıdanın yanında aynı zamanda, su toprak, enerji, işgücü, sermayeyi de yok ediyoruz. Dünya çapında sera gazı emisyonunun yüzde 8’ini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, eğer atık gıdalar bir ülke olsaydı, bu ülke sera gazı salımı sıralamasında dünya genelinde ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırada olurdu. Yani gereksiz yere sera gazı emisyonları üretiyoruz. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep oluyor. Atık ve kayıplarda azalma daha az israfla daha fazla insanın beslenmesi ve iklim, su ve toprak üzerindeki baskının azalması anlamına gelmektedir.

Ne yazık ki sadece maddi israfın yapılmadığı toplumumuzda eğer zaman israfı da ölçülebilir olsaydı, birçok insan zararlı çıkardı. Bu nedenle kendimizi eğitirsek zaman israfını en aza indirebiliriz,

Hayatın israf edilmemesi, dinlenmenin dahi israf edilmemesi gerekir. Allah’ın “irciı emri”ne her zaman hazırlıklı olmalıyız.

İnsan, dünya yaşamında bir maksad için yaratılmıştır. Bu nedenle gayretli, sebatkar olmak, ilim ve bilgi kazanmaya hazır ve arzulu olmak gerekmektedir.

Attığımız her adımda Rabbimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Ve Rabbimizin rızasını kazanmak için ömrümüzü güzel geçirmeliyiz.

Müslüman kişi hayatının her anında ölçülü olmalıdır. Eğer tüketeceğimizden fazlası elimize geçmişse komşularımızla, yardıma muhtaç insan ve hayvanlarla paylaşmayı bilmeliyiz.

İnsanlara ilham veren Allah’tır. İnsan nereye yöneldiyse onunla haşredilir.

Gençliğin kıymeti yaşlılıkta anlaşılır.

İsraf çok çeşitlidir;

l Kalbin israfı: Nazargahi ilâhi olmak gibi yüce bir şerefe mazhariyetle yaratılan iman ve ahlakın bir nevi muhafazası durumundaki kalbin, insanı Hak’tan uzaklaştıran gaflet ve günahlarla kirletilmesi, kalbin israfıdır.

l Ömür israfı: İnsana ihsan edilen en kıymetli nimet olan zamanı, Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun kullanamayıp, ahiret saadetine sermaye kılmamak vaktin, dolayısıyla ömrün israfıdır.

l Muhabbet ve sevgi israfı: “El Vedud” ismi şerifi ile sevginin, kaynağı olan Allah’a ve Resullulah Efendimize tahsis edilmemesi muhabbetin israfıdır.

l Nefeslerin israfı: İnsanın ebedi saadetine yaramayacak boş hevesler uğruna tüketilmesi nefeslerin israfıdır. Âyette “ Onlar ki, boş ve zararsız şeylerden yüz çevirirler.” (Müminun Suresi 3. Âyet). İnsanın ebedi saadetine yaramayacak boş hevesler uğruna tüketilmesi nefeslerin israfıdır.

l Hayrın israfı: Zekat, sadaka ve infaklara önem vermemek hayrın israfıdır. Kimileri Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur.(Fatır Suresi 32. Ayet).

l Aklın israfı: Güzel ahlâka ve ilme uygun olmayan, sırf bir teorileri peşine takılıp boşuna yorulmak, aklın israfıdır.

l İnsan israfı: Bilmeliyiz ki, ömrü boş geçirmek, sıhhati lüzumsuz yerlerde zayi etmek, faydasız ilimle meşgul olmak, özellikle eğitimde evlatları manevi terbiyeden mahrum olarak yetiştirmek, israfların en büyüğü olan insan israfı..

Nimetlerin maddi manevi israf edilmemesi gereklidir.