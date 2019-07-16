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Herkes gitti bir tek onlar kaldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanı terk etmeyerek takdir topladı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:21
Herkes gitti bir tek onlar kaldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanı terk etmeyerek takdir topladı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi meydanında coşkuyla kutlandı. Gece geç saatlere kadar devam eden kutlamalarda miting alanını terk etmeyen Gaziantep Valisi Davut Gül vatandaşlardan büyük takdir aldı. Bir çok protokol üyesinin belli bir saatten sonra miting alanından ayrılırken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin gecenin geç saatine kadar alanı terk etmedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:21
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