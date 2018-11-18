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Ali Ekinci, parti teşkilatını ziyaret etti

AK Parti Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya İl Teşkilatını ziyaret etti. Ekinci, bu dönemde herkesin Cumhurbaşkanı ve devletin yanında yer alması gerektiğini söyledi.

18 Kasım 2018 Pazar 15:04
Ali Ekinci, parti teşkilatını ziyaret etti

AK Parti Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya İl Teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Yönetim anlayışından bahsetti

Partililere projeleri ve yönetim anlayışından bahseden Ekinci, görev verilmesi halinde halka iç içe olacağını ve halkın görüşlerine önem vereceğini söyledi.

Herkes Cumhurbaşkanının yanında yer almalı

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ekinci, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde herkesin devletin ve Cumhurbaşkanının yanında yer alması gerektiğini ifade etti. 

3 kat büyüdü

AK Parti’nin ülkeye çok büyük hizmetler kazandırdığını dile getiren Ekinci, Türkiye’nin son 16 yılda her alanda en az 3 kat büyüdüğünü ifade etti. 

Herkesin partiye zarar verecek davranışlardan kaçınması gerektiğinin altını çizen Ekinci, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın yolunun çok çalışmaktan ve bir çatı altında birleşmekten geçtiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 15:04
  1. Malatya
  2. Türkiye
  3. 2023 hedefleri
  4. 2053 hedefleri
  5. 2071 hedefleri
  6. Ali Ekinci
  7. AK Parti

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