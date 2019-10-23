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Türkiye'nin diplomasi zaferi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, istediğini masada elde etti. Gerek Amerika'yla gerek Rusya ile mutabakat imzalayan Türkiye'nin diplomatik başarısı sosyal medyada #Turkeywon etiketiyle konuşuluyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
Türkiye'nin diplomasi zaferi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek isteyen Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge için ABD'den sonra Rusya ile de mutabakata vardı. Türkiye, bu anlaşmalar sonrasında 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine güvenli bölge tezini kabul ettirerek Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu. Türkiye'nin Amerika ve Rusya'yla başarılı bir diplomasi trafiği yürütmesi dünyada yankı uyandırdı. Türkiye'nin masada kazandığı Barış Pınarı Harekatı, sosyal medyada #Turkeywon etiketiyle gündem oldu.

Masada da sahada da kazanan: Türkiye

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Sosyal medyada, dünya #Turkeywon etiketiyle Türkiye'nin başarısını konuşuyor. "Sahada da masada da kazanan Türkiye oldu" yorumlarının yapıldığı sosyal medyada, Türkiye Trend Topic oldu. Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin başarısını "Destan" olarak gördü.

Amerika ve Rusya mutabakatında büyük başarı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı zirvesinde Amerika ve Rusya görüşmelerinde terör örgütü YPG'ye süre verildi. Amerika ile yapılan mutabakatta YPG' ye 120 saat verilirken, Rusya ile yapılan anlaşmada 150 saat verildi.

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Rusya
  3. abd

YORUM YAZ

  • KafkasKafkas17 sa önce
    mehmet ve Yusuf. Sizleri Allaha havale ediyorum. Kime saldırdığınızı bilmiyorsunuz. Fetö tıpkı babama yaptığı gibi benim de hayatımı silahlı kuvvetlerde onlara katılmadığımız için yaktı. Benimle uğraşmaya ta askeri lise zamanında başladılar, tekliflerini kabul etmedim ve onları ifşa etmeye çalıştım. Ama dinleyen olmadı. Çünkü Maltepe Askeri Lisesi 1983 yılında tekrar açıldığında tüm kadrosu fetöcü olarak faaliyete başladı. Kimi kime şikayet edeceksin? Hayatımı yaktılar. Sizin gibiler de tutmuş beni fetöcülükle suçluyor.
  • ÇerkesÇerkes20 sa önce
    Anlamadığım ne kazandık.1- esed gitçek dendi emevi caminde namaz dendi ikisi de yok. 2- o kadar mülteci geldi 40 milyar dolar harcandı onlar kalmaya devam ve harcamaya devam. Bunlar niye alındı, bu milletin vergisi parası değil mi? Sonuç neydi pardon???
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı21 sa önce
    Evet,ortada eski sümsük devlet irâdesi yok.Artık mümkün olduğunca en iyi sonuçları almaya çalışan,Türk devlet varlığının gerçek hüviyetini temsil eden bir irâde var.Lakin Rusya ve ABD'ye kesinlikle güvenilmez,çünkü bunlar için öncelik,devlet yönetimlerinde çıkarlarını elde etmektir,bu nedenle duruş,ilke,verilen sözler,ahlaki değerler yerle bir edilebilir.Rusya ezeli bir düşmandır bizim için,boğazlarda hâlâ gözü vardır,Suriye'den vazgeçmesi mümkün değildir,çünkü Akdeniz'e açılabileceği en iyi kapı orasıdır.Suriye'nin sahil kentlerinde üsleri vardır.ABD'in sinsi,vahşi,terör organize eden,ülkelerde katliam yapan güvenilmez bir devlet olduğu dünyanın mâlumu.Bu nedenle bizde kendi çıkarlarımızdan taviz vermeden diplomasiyi yürütmeliyiz,lâkin tedbiri elden bırakmamalıyız.Sahada,cephede,meydan da değil içeriden yıkabilirler bizi sadece,bu firsatı onlara tanımamak gerekir.
  • ARİF ARİF 21 sa önce
    Allah'ına kurban Reis... Arkandayız devam inşallah. Salya akıtan itlere bakma sen. Onların lideri bile yok.
  • HaşimHaşim21 sa önce
    Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Erbakan ınamerikalı bir genarelin gazeteciye anlattığı bir konuşması vardıhatırlarsanız. PKK aracılığıyla Türkiye nin bölüneceği hedeflenmişti. Türkiyenin buna karşı koyacak gücünün olmadığı söylemeşti. Tabii o zaman Reisın damadının yaptığı insansız hava araçları ve diğer geliştirilen silahlar yoktu. İnşallah 5-10 sene sonrada geliştireceğimiz silahlar şu ankinden daha iyi olacak. Yeter ki içimzdeki hainlerden ve dışarıdaki düşmanlarımızdandaha çok çalışalım ve işimizi eniyi biçimde yapalım.
  • HaşimHaşim21 sa önce
    Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Erbakan ınamerikalı bir genarelin gazeteciye anlattığı bir konuşması vardıhatırlarsanız. PKK aracılığıyla Türkiye nin bölüneceği hedeflenmişti. Türkiyenin buna karşı koyacak gücünün olmadığı söylemeşti. Tabii o zaman Reisın damadının yaptığı insansız hava araçları ve diğer geliştirilen silahlar yoktu. İnşallah 5-10 sene sonrada geliştireceğimiz silahlar şu ankinden daha iyi olacak. Yeter ki içimzdeki hainlerden ve dışarıdaki düşmanlarımızdandaha çok çalışalım ve işimizi eniyi biçimde yapalım.
  • mehmetmehmet22 sa önce
    KAFKAS....Muhteşemsinmerak ediyorum fetonun hangi ...densin sen bu kadarda şerefsiz olmaz insanbaşarıyı gölgelemek için ...yapmaya devam edeceksin o kafkas kelimeside sana yakışmamış olsa olsa vatan ..i ...nin tekisindir şerefsiz...Vatan haini ..densin belanı bulursun bir gün üzülme
  • YusufYusuf22 sa önce
    Kafkas sen evde karini bile yonetemiyorsundur kalkmissin ahkam kesiyorsun. Birak bu entel ayaklarini git bir parti kur kazan devleti yonette gorelim. Devlet yonetmek klavye delikanliligina benzemez.
  • ihsanihsan22 sa önce
    kobani kamışlı rud esada kalıyor pyd liler esadın kankası nasıl olacak.
  • KafkasKafkas22 sa önce
    Barış Pınarı Harekatı ve Soçi mutabakatı ile Türkiye sadece Türk kamuoyunun gazını aldı. Değişen bir şey yok, aynı PKK devleti kurma planı Rusya ile devam edecek. ABD-Rusya arasında görev değişikliği yaşandı. Amerika uluslararası ortamda karşı karşıya kalacağı teröre destek suçlamaları ve uluslararası kanunlarca bunu yaptıramayığını anladığında dosyayı kaldığı yerden Rusyaya devretti, Rusya yaptıracak. Çünkü Rusya kanunları iplemez. Tüm tarafların tiyatrosu ile Suriyenin Kuzeyinde PKK devleti kurma planı kaldığı yerden devam ediyor.

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