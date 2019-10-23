Türkiye'nin diplomasi zaferi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek isteyen Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge için ABD'den sonra Rusya ile de mutabakata vardı. Türkiye, bu anlaşmalar sonrasında 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine güvenli bölge tezini kabul ettirerek Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu. Türkiye'nin Amerika ve Rusya'yla başarılı bir diplomasi trafiği yürütmesi dünyada yankı uyandırdı. Türkiye'nin masada kazandığı Barış Pınarı Harekatı, sosyal medyada #Turkeywon etiketiyle gündem oldu.

Masada da sahada da kazanan: Türkiye

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Sosyal medyada, dünya #Turkeywon etiketiyle Türkiye'nin başarısını konuşuyor. "Sahada da masada da kazanan Türkiye oldu" yorumlarının yapıldığı sosyal medyada, Türkiye Trend Topic oldu. Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin başarısını "Destan" olarak gördü.

Amerika ve Rusya mutabakatında büyük başarı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı zirvesinde Amerika ve Rusya görüşmelerinde terör örgütü YPG'ye süre verildi. Amerika ile yapılan mutabakatta YPG' ye 120 saat verilirken, Rusya ile yapılan anlaşmada 150 saat verildi.

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.