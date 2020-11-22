Herkes bunu konuşuyor... Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Kritik uyarı geldi

Hürriyet Gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşılarıyla ilgili merak edilen her şeyi yanıtladı.

İşte 8 kritik soruya Osman Müftüoğlu'nun cevapları;

1.Aşı yeterince güçlü mü

Ruslar yüzde 92, BioNTech-Pfizer yüzde 94.5 etkinlik açıkladı. Net olan şey, hepsi “yüzde 50 başarı kotasını” aştı.

2. Peki bu rakamlar net mi

Hayır değil! Bu aşıların koruma kapasitesi, biraz bize, yani yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı.

3. Korunma ne zaman başlıyor

Herkeste yanlış bir “aşırı iyimserlik” var. Tam ve güçlü koruma için aşı olduktan sonra 6 hafta sabır gerekiyor.

4. Ne kadar süre koruyor

Neticeyi antikorların gücü, miktarı ve dayanma süresi belirleyecek.

5. Aşılanan virüs bulaştırır mı

Aşıların “yaptıranı koruyabileceği” ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor.

6. Dağıtım eşit olacak mı

Maalesef bu soruya şimdilik “Hayır!” yanıtı vermek zorundayız. Bazı büyük ülkeler büyük siparişler verdi.

7. Bu aşılar güvenli mi

Henüz ciddi ölçüde tereddüde yol açabilecek bir yan etki ile karşılaşılmış değil. Ama dikkatli ve tedbirli olmak lazım.

8. Ücretsiz mi yapılacak

Ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Sağlık Bakanı Koca uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını söyledi.

(Hürriyet)