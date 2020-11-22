Herkes bunu konuşuyor... Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Kritik uyarı geldi
Tüm dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşılarıyla ilgili merak edilenleri yazar Osman Müftüoğlu bugünkü köşesinde yazdı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşılarıyla ilgili merak edilen her şeyi yanıtladı.
İşte 8 kritik soruya Osman Müftüoğlu'nun cevapları;
1.Aşı yeterince güçlü mü
Ruslar yüzde 92, BioNTech-Pfizer yüzde 94.5 etkinlik açıkladı. Net olan şey, hepsi “yüzde 50 başarı kotasını” aştı.
2. Peki bu rakamlar net mi
Hayır değil! Bu aşıların koruma kapasitesi, biraz bize, yani yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı.
3. Korunma ne zaman başlıyor
Herkeste yanlış bir “aşırı iyimserlik” var. Tam ve güçlü koruma için aşı olduktan sonra 6 hafta sabır gerekiyor.
4. Ne kadar süre koruyor
Neticeyi antikorların gücü, miktarı ve dayanma süresi belirleyecek.
5. Aşılanan virüs bulaştırır mı
Aşıların “yaptıranı koruyabileceği” ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor.
6. Dağıtım eşit olacak mı
Maalesef bu soruya şimdilik “Hayır!” yanıtı vermek zorundayız. Bazı büyük ülkeler büyük siparişler verdi.
7. Bu aşılar güvenli mi
Henüz ciddi ölçüde tereddüde yol açabilecek bir yan etki ile karşılaşılmış değil. Ama dikkatli ve tedbirli olmak lazım.
8. Ücretsiz mi yapılacak
Ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Sağlık Bakanı Koca uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını söyledi.
(Hürriyet)