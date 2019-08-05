0553 313 94 23

İHH reklam filminde oynayan çocukları Afrikalı yetimlerle buluşturdu

İHH İnsani Yardım Vakfı bu kurban bayramında da toplanan yardımları mazlumlara ulaştırmaya devam ediyor. Vakıf Kurban Bayramı için hazırlanan reklam filminde oynayan çocukları Afrikalı yaşıtları ile buluşturdu. Vakfın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14

 yeniakit.com.tr 

Tüm dünyada yardıma muhtaç mazlumların yardımına koşan İHH İnsani Yardım Vakfı bu Kurban Bayramı’nda da dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıyor.

Vakıf, Kurban Bayramı ile alakalı reklam filminde oynayan çocukları Afrika’da zor şartlar altında yaşayan yardıma muhtaç yaşıtları ile biraraya getirdi.

Ortaya renkli görüntülerin çıktığı video İHH’nın Twitter hesabından da " 'Aklını kaybetmiş la bunlaa' dediklerinde haksız da sayılmazlardı. Kurban reklam filmimizde oynayan çocuklara küçük bir sürpriz yaptık ve Afrika'ya götürdük. Afrikalı yetimlerle buluşan çocuklar bakın neler yaşadılar..." notuyla paylaşıldı.

Video sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
  2. Kurban Bayramı
  3. afrika
  4. çocuk

YORUM YAZ

  • Gercek vatansever Gercek vatansever 53 dk önce
    Kurban im tsk yada losev e gerici dinci yobazlara kurban yok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
  1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
  2. Kurban Bayramında beslenme önerileri
  3. Kayserispor'dan transfer açıklaması
  4. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
  5. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
  6. El uyuşmasının nedenleri
  7. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
  8. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
  9. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
  10. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
  11. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
  12. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
  13. Rusya'da askeri birlikte patlama
  14. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
  15. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
  16. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
  17. 11. Büyükelçiler Konferansı
  18. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
  19. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
  20. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
  21. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
  22. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
  23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
  24. Avrupa Kadınlar Voleybol..
  25. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
  26. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
  27. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
  28. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
  29. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
  30. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

Günün Karikatürü

04 Ağustos 2019
İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı