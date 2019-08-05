İHH reklam filminde oynayan çocukları Afrikalı yetimlerle buluşturdu İHH İnsani Yardım Vakfı bu kurban bayramında da toplanan yardımları mazlumlara ulaştırmaya devam ediyor. Vakıf Kurban Bayramı için hazırlanan reklam filminde oynayan çocukları Afrikalı yaşıtları ile buluşturdu. Vakfın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

yeniakit.com.tr Tüm dünyada yardıma muhtaç mazlumların yardımına koşan İHH İnsani Yardım Vakfı bu Kurban Bayramı’nda da dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıyor. Vakıf, Kurban Bayramı ile alakalı reklam filminde oynayan çocukları Afrika’da zor şartlar altında yaşayan yardıma muhtaç yaşıtları ile biraraya getirdi. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı video İHH’nın Twitter hesabından da " 'Aklını kaybetmiş la bunlaa' dediklerinde haksız da sayılmazlardı. Kurban reklam filmimizde oynayan çocuklara küçük bir sürpriz yaptık ve Afrika'ya götürdük. Afrikalı yetimlerle buluşan çocuklar bakın neler yaşadılar..." notuyla paylaşıldı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

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