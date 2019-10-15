Herkes bu anı konuştu! Melih Demiral yere düşen formayı 3 kez öptü Dün akşam oynan Fransa maçın forması yırtılan Melih Demiral'ın yere düşen yeni formasını alırken 3 kere öpüp başına koyması sosyal medyada gündem oldu.

Juventus'ta forma giyen Türk Milli Takımı'nın yıldız ismi Merih Demiral'ın dünkü Fransa maçının ikinci yarısında forması yırtıldı. Kenara gelirken yere düşen formasını yerden alan genç stoper, formasını yerden alarak üç kere öptü ve öyle giydi. Beğenilen hareket Hırsıyla eski milli futbolculardan Alpay Özalan'a benzetilen Merih'in bu hareketi sosyal medyada epey ilgi gördü ve binlerce paylaşım aldı.

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