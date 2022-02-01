Herkes aşı olmak zorunda! Korona aşısı olmayana 3600 euro para cezası!

Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, 18 yaşından büyük herkesin Covid-19 aşısı yaptırması zorunlu hale getirildi. Daha önce bazı ülkeler tıp çalışanları ve yaşlılar için Aşı Zorunluluğu getirmişti, ancak bunu yetişkin nüfusun geneline yayan ilk ülke Avusturya oldu.

Başkent Viyana'nın güneyinde yaşayan seramik sanatçısı Lou Moser ve eşi Covid-19 aşısı olmadı. Ülkedeki yeni aşı yasasına karşılar. Moser, aşının kişisel bir tercih olması gerektiğini söylüyor.

"Ben Covid-19 geçirdim. Yeterli antikorum varken aşı olmayı anlamsız buluyorum" diyor.

"Bu nedenle aşı olmamayı tercih ettim. Vücuduma ne gireceğini söylemek herhangi bir makamın işi değil"

"Aşıların pandemiyi gerçekten durduramadığı görüldü. İnsanlar aşılanmaya devam ediyor ve yine de Covid-19 geçiriyorlar. Belki o kadar ağır değil ama yine de geçiriyorlar."

Avusturya hükümeti, aşıların ağır hastalıklarla mücadelede etkili olduğunu ve yasanın gelecekteki olası kapanmaları önlemek için çıkarıldığını belirtiyor. AB ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler "hükümetin bunun sert ve zor bir adım attığının farkında olduğunu" söyledi.

"Bizim siyasetçiler olarak, sağlık sisteminin hala çalıştığından, toplum olarak, bir bütün olarak normal bir şekilde yaşadığımızdan emin olma sorumluluğu var."

Anca Edtstadler aşının "insan haklarına müdahale" olduğun kabul ediyor.

"Ancak bu halde bu müdahale meşru gösterilebilir. Pandemiden çıkmamız gerekiyor ve aşının salgından çıkmak ve gerçek yaşama dönmek için tek yol olduğunu biliyoruz."

Yasanın Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalması öngörülüyor. Pandeminin izin vermesi halinde daha da erken kaldırılabileceği belirtiliyor. Yasa 1 Şubat'ta resmen yürürlüğe girerken, yetkililer insanların aşı durumunu kontrole Mart ortasında başlayacak.

Aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3600 euro para cezası verilebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar ve hamileler ise muaf tutulacak.

Avusturya nüfusunun %72'si aşılandı. Viyana'daki St. Stephan Katedrali'de bulunan bir aşı merkezinde Carlos üçüncü doz aşısını oluyor. Kolay bir karar olduğunu söylüyor.

"Aşılanmak istedim çünkü ailemi ve tanıdığım insanları korumak istedim. Seyahat etmek istedim ve üçüncü doz aşıyı olduğunuzda bu daha kolay oluyor" dedi.