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Gündem Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı
Gündem

Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı

Gümüş son 1 ay içinde yüzde 9'a yakın prim yaptı. Uzmanlar, gümüşün ons fiyatının uzun vadede 50 doların üstüne çıkabileceğini tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:07:00 - 2021-05-21 11:11:00
Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı

ABD’de enflasyon beklentilerinin son yılların en yüksek seviyelerini işaret etmesine karşın tahvil getirilerinde gözlemlenen sakin seyir gümüş açısından olumlu bir tablo ortaya koydu. Gümüş fiyatları da 28 doların üzerine çıkmayı başardı ve altından daha iyi performans gösterdi. Beyaz metalin fiyatı son 1 ay içinde yüzde 9’a yakın prim yaptı. Gümüşün bundaki sonraki hamleleri uzun vadeli seyri açısından önemli. Eğer ons gümüş 29 doların üzerine çıkarsa, uzmanlara göre 35 dolar ve uzun vadede 50 doların önü açılabilir.

Gümüş fiyatı, özellikle ETF'ler, madeni paralar ve külçelerdeki güçlü yatırım talebiyle desteklenerek 27-28 dolar bandında hareketini sürdürüyor. Mayıs 2020’de 16.50 dolara göre yüzde 60 primli olan gümüş, CPM Group'un en son piyasa değerlendirmesine göre, önümüzdeki üç yıl boyunca büyüme trendini sürdürecek. Yakın dönemde bulunduğu bölgede dalgalanarak 23 dolara kadar geri çekilme riskinin hala olduğunu belirten analiz ve işlem şirketi, birkaç ay içinde ise 30 veya 32 doların görülmesinin çok da şaşırtıcı olmayacağını söylüyor.

Gümüş piyasasında arz-talep dengesinin, daha önce 50 doları test edildiği yıllardaki gibi konumlandığına dikkat çeken CPM, “Metalin 2021 sonu ve 2022 başlarında mütevazi bir büyüme hızı yakalayacağını ancak bir noktada, gümüş fiyatının keskin bir şekilde yükseleceğini düşünüyoruz. Bu artışın bir sonraki mali ve ekonomik krize denk gelmesini bekliyoruz” diyor. Kuruluşa göre, bir sonraki finansal darboğaz, birçok kişinin düşündüğünden daha yakın olabilir. Özellikle borçlanma piyasasından başlayacak bir kriz beklediğini belirten CPM, bu dönemde güvenli liman talebinin fiyatları daha da yukarı taşıyacağını savunuyor.

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