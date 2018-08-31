Hergün kaybolan köpek bakın nereye gidiyormuş!

İrlanda'da Labrador cinsinde bir köpeğin hergün belirli saatlerde denize girerek saatlerce ortadan kaybolması çevredekilerin dikkatini çekti. Bunun üzerine köpeği takibe alıp ne yaptığını merak eden insanlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.



YUNUSLA ARKADAŞ ÇIKTI



Denize girerek saatlerce dönmeyen köpeğin Duggie ismi verilen yunus balığıyla arkadaş olduğu ortaya çıktı. Duggie ismi verilen yunusun sık sık kıyılara kadar gelip insanlarla iletişim kurduğu öğrenildi.



