Hergele, İsmail Küçükkaya'yı topa tuttu: Müşerref Akay mısın sen?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçen pazar akşamı İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde ekrana gelen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Hakan, Küçükkaya'nın, program biterken adaylara yönelttiği “Moderasyonumu nasıl buldunuz, adil miydim?" sorusuna değinerek "Evine gelen misafirlerine ‘Yemekler iyiydi değil mi?’ diye soruyor musun İsmail?" diye yazdı.

İşte Hakan'ın yazısından o bölüm:

"Yahu bırak tartışsınlar İsmail. Yahu kesmesene İsmail!

‘Türkiye’m’ de ne İsmail? Müşerref Akay mısın sen İsmail?

‘Moderasyonumu nasıl buldunuz?’ da neyin nesi İsmail?

Evine gelen misafirlerine ‘Yemekler iyiydi değil mi?’ diye soruyor musun İsmail?

‘Türkiye âşığı Kürtler’ de ne İsmail?’Türkiye âşığı Türkler’ de diyor musun İsmail?"